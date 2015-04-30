国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点，因预计供应充沛

路透新加坡4月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日下降，收 在一周低点每吨94.28美元，因需求减少且未来供应充沛。 数家买主已完成6月上半月的采购，包括亚洲主要石脑油买家台塑石 化已采购50,000-60,000吨石脑油，数量远低于此前每次标购的平均数量1 50,000吨。 “采购数量较低，可能是因为该公司的裂解装置即将进行维修，以及 使用液化石油气(LPG)。”一名交易商称。 除台塑石化外，日本一些石化厂5月和6月也将关闭裂解装置进行检修 。这段期间西方流向亚洲的石脑油数量料较多。 新加坡市场现货交易方面，Gunvor出售一批95辛烷值汽油给壳牌，5 月15-19日装运，每桶报82美元；并出售一批92辛烷值汽油给BP，同为5月 15-19日装运，每桶80美元。 壳牌已从维多买进一批92辛烷值汽油，但为5月19-23日自新加坡装运 ，每桶79.70美元。 现货市场无石脑油交易回报。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)