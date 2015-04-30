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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 19:14 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点，因预计供应充沛

路透新加坡4月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日下降，收
在一周低点每吨94.28美元，因需求减少且未来供应充沛。
    
    数家买主已完成6月上半月的采购，包括亚洲主要石脑油买家台塑石
化已采购50,000-60,000吨石脑油，数量远低于此前每次标购的平均数量1
50,000吨。
    
    “采购数量较低，可能是因为该公司的裂解装置即将进行维修，以及
使用液化石油气(LPG)。”一名交易商称。
    
    除台塑石化外，日本一些石化厂5月和6月也将关闭裂解装置进行检修
。这段期间西方流向亚洲的石脑油数量料较多。
    
    新加坡市场现货交易方面，Gunvor出售一批95辛烷值汽油给壳牌，5
月15-19日装运，每桶报82美元；并出售一批92辛烷值汽油给BP，同为5月
15-19日装运，每桶80美元。
    
    壳牌已从维多买进一批92辛烷值汽油，但为5月19-23日自新加坡装运
，每桶79.70美元。
    
    现货市场无石脑油交易回报。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
COc1>
    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
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-CMN]
    产油国官方售价英文原文   

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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