重温稿-中国经济：高度重视应对经济下行压力，发挥投资的关键作用--政治局

* 高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度--政治局

* 发挥投资的关键作用

* 积极的财政政策要增加公共支出

* 疏通货币政策向实体经济的传导渠道

路透北京4月30日 - 中国中共中央政治局周四召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

分析人士解读政治局会议时普遍认为，二季度中国经济面临较大的下行压力，加大固定资产投资力度是相对有效的应对手段，同时在融资难融资贵未获明显改善之时，降息等货币政策工具仍将推出。

据新华社报导，政治局会议认为今年一季度经济增长与预期目标相符，新的增长动力正在形成之中，但外部需求收缩，内部多种矛盾聚合，经济运行走势分化，下行压力仍然较大。会议由中共中央总书记习近平主持。

“要保持宏观政策连续性和稳定性，加大定向调控力度，及时进行预调微调，高度重视应对经济下行压力。”会议表示。

民生证券研究院执行院长管清友和研究员朱振鑫认为，从强调“高度重视经济下行压力”、大篇幅讲稳增长的思路等信号来看，4月政治局会议可能成为宏观管理从“供给收缩”转向“需求扩张”的重要分水岭，经历两年的政治整顿之后，政策重心开始重回经济建设。

“中央的宏观管理思路已经出现重大转折，摒弃过去两年的‘总供给收缩’，转向‘总需求扩张’，而总需求扩张的主要思路是中央货币宽松+地方基建托底。”他们在政治局会议后发布解读报告称。

会议强调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，并详细指出，积极的财政政策要增加公共支出，加大降税清费力度；稳健的货币政策要把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

同时，会议称要注重发挥投资的关键作用，认真选择好投资项目，做到有市场，有长期回报。要整体推进财税、金融、投融资体制改革，解决好重大基础设施项目、市政项目、实体产业部分资金循环不畅问题。

摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊认为，在目前经济下行压力加大的背景下，加大固定资产投资特别是基建投资的力度是相对较为有效的手段。近期，中央在加大推进包括PPP在内的新的投融资方式是在实际操作层面的具体反映。

民生证券的管清友等则提出，货币宽松周期远未结束，但将逐步进入下半场，上半场主要解决了银行间利率（R007已稳定在3%以下），下半场主要目标是解决实体利率；在财政政策方面，中央已经关注到积极财政不积极的问题，强调“增加公共支出”，调动各方积极性。地方政府可能改变过去两年“消极怠工”的休眠状态，掀起继1992年南巡、2003年区域振兴、2009年四万亿之后的第四次基建投资热潮。

**二季度经济下行压力仍大**

中国一季度经济增速创六年新低，勉强落在年初设定的目标7%，分析人士多认为，考虑到房地产投资仍处于低谷，政策效应要逐渐发挥，二季度经济依然面临较大的下行压力。

申银万国首席宏观分析师李慧勇指出，一季度经济增长勉强7%，尽管与全年目标差不多，考虑到房地产投资不振，以及世界经济复苏缓慢，二季度如果无其他措施，经济下行的压力仍会很大。

他认为，从政治局会议看，政策基调并没有太多改变。“要通过三驾马车并驾齐驱拉动增长，考虑到时效性，投资是更有效的方式。”从地区来讲，包括一带一路、京津冀等；从内涵来讲，除了前期的铁公基之外，要突出地下管网、环保、新能源、信息产业。此外，融资成本居高难下，要坚定不移的降息，还应有1-2次降息。

民生证券预计2015年要完成7%的GDP目标，基建投资增速至少要达到25%，规模达到14万亿，这意味着后三个季度的基建投资将较一季度明显回升。其中“铁公基”和水利环保是主要增长点。

“为了实现今年政府制定的7%的增长目标，中央政府有必要在二季度加大政策支持的力度，从而确保在一定程度上扭转经济持续下滑的势头，在二季度末实现企稳回升。”摩根士丹利的章俊表示。

他认为，和以往有所区别的是，预计即将出台的是一整套有规划的政策组合而非单一和零散政策，包括货币财政以及产业政策，政策之间是互相呼应和协调，以期发挥政策的最大效应来应对经济增长下滑的严峻局面。

政治局会议还通过了京津冀协同发展规划纲要，表示推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。战略的核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，促进区域协调发展，形成新增长极。