版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 19:30 BJT

国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差上扬，因新加坡库存下滑

路透新加坡4月30日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周四上扬，因新加坡的中质馏分油库存
降至三周低位。
    
    路透数据显示，5月柴油裂解价差上升0.32美元，至每桶较迪拜报价升水13.78美元，航
煤裂解价差上升0.11美元，至每桶13.42美元。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，4月29日止当周，新加坡陆上柴油及航煤库
存减少13%，至1,068.1万桶。
    
    交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)似已出售26万桶含硫量500ppm柴油，5月1
6-18日从Melaka装运，价格为每桶贴水0.40美元，另外卖出23万桶含硫量0.25%柴油，5月15
-16日由Kertih装运，价格为较新加坡报价每桶贴水2.25-2.50美元。
    
    但尚无法证实这些交易。
    
    新加坡成交一笔柴油现货，航煤无成交。
    
    兴降向托克出售25万桶500ppm柴油，5月16-20日装运，每桶较5月18-22日新加坡平均报
价贴水0.10美元。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘          
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约       
    亚洲燃料油               亚洲柴油              
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|PROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          
    产油国官方售价英文原文    


 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐