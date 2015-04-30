国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差上扬，因新加坡库存下滑

路透新加坡4月30日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周四上扬，因新加坡的中质馏分油库存 降至三周低位。 路透数据显示，5月柴油裂解价差上升0.32美元，至每桶较迪拜报价升水13.78美元，航 煤裂解价差上升0.11美元，至每桶13.42美元。 新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，4月29日止当周，新加坡陆上柴油及航煤库 存减少13%，至1,068.1万桶。 交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)似已出售26万桶含硫量500ppm柴油，5月1 6-18日从Melaka装运，价格为每桶贴水0.40美元，另外卖出23万桶含硫量0.25%柴油，5月15 -16日由Kertih装运，价格为较新加坡报价每桶贴水2.25-2.50美元。 但尚无法证实这些交易。 新加坡成交一笔柴油现货，航煤无成交。 兴降向托克出售25万桶500ppm柴油，5月16-20日装运，每桶较5月18-22日新加坡平均报 价贴水0.10美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)