国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差上扬，因新加坡库存下滑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡4月30日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周四上扬，因新加坡的中质馏分油库存 降至三周低位。 路透数据显示，5月柴油裂解价差上升0.32美元，至每桶较迪拜报价升水13.78美元，航 煤裂解价差上升0.11美元，至每桶13.42美元。 新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，4月29日止当周，新加坡陆上柴油及航煤库 存减少13%，至1,068.1万桶。 交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)似已出售26万桶含硫量500ppm柴油，5月1 6-18日从Melaka装运，价格为每桶贴水0.40美元，另外卖出23万桶含硫量0.25%柴油，5月15 -16日由Kertih装运，价格为较新加坡报价每桶贴水2.25-2.50美元。 但尚无法证实这些交易。 新加坡成交一笔柴油现货，航煤无成交。 兴降向托克出售25万桶500ppm柴油，5月16-20日装运，每桶较5月18-22日新加坡平均报 价贴水0.10美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。