亚洲橡胶：TOCOM期胶升至八周高点，受产胶商提振胶价计划激励

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月30日 - 指标东京期胶周四连续第三个交易日上涨，升至八周高点。交易员表示，这是受到主要产胶商提振胶价计划及沪胶上扬的激励。
东京工业品交易所(TOCOM)10月期胶 <0#2JRU:>收高1.9日圆或0.9%，报每公斤218.6日圆。盘中稍早触及219.7日圆，为3月4日以来最高水准。
TOCOM期胶自4月9日触及近日低位以来，已反弹约13%。
交易员指出，日本市场周三因公共假期休市，今早重新开市后出现一些获利了结，抑制了涨幅；但沪胶劲扬带动一波买气。
上海期交所主力月9期胶合约 升305元人民币，收报每吨14,470元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤149.0美分，升2.4美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。