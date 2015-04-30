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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 19:28 BJT

东南亚股市：长假周末前多下跌，印尼月线创2013年8月以来最大降幅

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 416.92 -1.99 -0.47 +1.50 410.77

新加坡 3487.39 0.24 +0.01 +3.63 3365.15

马来西亚 1818.27 -24.66 -1.34 +3.24 1761.25

泰国 1526.74 4.27 +0.28 +1.94 1497.67

印尼 5086.43 -19.14 -0.37 -2.69 5226.95

菲律宾 7714.82 -110.65 -1.41 +6.70 7230.57

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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