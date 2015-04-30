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市场报道 | 2015年 4月 30日 星期四 21:44 BJT

美国热股：苹果Apple Watch重要元件存缺陷致供应受限，盘初股价下跌

路透4月30日 - 华尔街日报周三报导援引消息人士称，苹果 发现Apple Watch一个重要元件存在缺陷，促使其限制产品供应。该报援引消息人士称，部分触觉反馈引擎由位于中国深圳的瑞声科技控股有限公司供应。共有两家供应商向苹果提供该元件。

苹果公司周四盘初跌约0.7%，周三收报128.64美元。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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