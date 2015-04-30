美国热股：苹果Apple Watch重要元件存缺陷致供应受限，盘初股价下跌

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月30日 - 华尔街日报周三报导援引消息人士称，苹果 发现Apple Watch一个重要元件存在缺陷，促使其限制产品供应。该报援引消息人士称，部分触觉反馈引擎由位于中国深圳的瑞声科技控股有限公司供应。共有两家供应商向苹果提供该元件。
苹果公司周四盘初跌约0.7%，周三收报128.64美元。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。