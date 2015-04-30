美国热股：微软接纳为Android和iOS操作系统编写的手机APP

路透4月30日 - 全球最大的软件公司--微软 负责操作系统部门的执行副总裁Terry Myerson周三表示，公司正在采取措施，让旗下Windows手机更容易运行为谷歌 Android和苹果 iOS操作系统编写的应用软件(APP)。此举旨在吸引用户使用其不太受欢迎的移动设备。