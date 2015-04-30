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市场报道 | 2015年 4月 30日 星期四 21:42 BJT

美国热股：微软接纳为Android和iOS操作系统编写的手机APP

路透4月30日 - 全球最大的软件公司--微软 负责操作系统部门的执行副总裁Terry Myerson周三表示，公司正在采取措施，让旗下Windows手机更容易运行为谷歌 Android和苹果 iOS操作系统编写的应用软件(APP)。此举旨在吸引用户使用其不太受欢迎的移动设备。

微软周四盘初下跌约0.6%，周三收报49.06美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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