表格：美国4月23日止当周农作物出口销售报告--USDA

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿4月30日 - 美国农业部(USDA)周四公布4月23日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 -449.2 852.9 403.7 121.3 875.2 23,226.4 31,272.2 大麦 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 146.2 180.6 玉米 832.5 113.3 945.8 1,149.1 113.3 40,316.8 44,007.9 高梁 6.2 273.0 279.2 6.2 273.0 8,072.6 3,840.0 大豆 433.4 -118.5 314.9 465.3 81.5 49,072.1 44,593.3 豆粕 134.7 2.5 137.2 142.3 2.5 10,140.2 9,054.6 豆油 7.3 24.5 31.8 7.3 24.5 662.8 583.9 皮马棉 10.2 0.0 10.2 10.2 0.0 327.0 652.7 陆地棉 124.2 42.9 167.1 129.8 52.1 10,199.7 9,154.3 稻米 112.8 0.0 112.8 112.9 0.0 3,046.8 2,714.0 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。