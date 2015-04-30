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市场报道 | 2015年 4月 30日 星期四 21:50 BJT

美国股市：连续两日开低，因经济数据欠佳打击信心

路透4月30日 - 美国股市周四开低，因经济数据令人失望连续两天打击投资人信心；尽管新数据显示请领失业金人数减少且3月消费者支出增加。

道琼工业指数 盘初跌56.35点，或0.31%，报17,979.18点；标普500指数 跌7.25点，或0.34%，报2,099.6点；Nasdaq综合股价指数 跌26.14点，或0.52%，报4,997.51点。(完)

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