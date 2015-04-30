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市场报道 | 2015年 4月 30日 星期四 22:22 BJT

表格：美国3月零售销售未经修正，仍为增长0.9%

路透4月30日 - 美国商务部周四公布：

* 美国3月零售销售未经修正，仍为较前月增长0.9%

* 美国3月扣除汽车的零售销售也未经修正，仍为较前月增长0.4%

3月 前值

零售销售 0.9 0.9

扣除汽车 　 0.4 0.4

汽车/零部件 　 2.8 2.7

加油站 -0.6 -0.6

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

0.4 0.3(完) (编译 李军; 审校 母红)

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