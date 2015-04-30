表格：美国3月零售销售未经修正，仍为增长0.9%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月30日 - 美国商务部周四公布：
* 美国3月零售销售未经修正，仍为较前月增长0.9%
* 美国3月扣除汽车的零售销售也未经修正，仍为较前月增长0.4%
3月 前值
零售销售 0.9 0.9
扣除汽车 0.4 0.4
汽车/零部件 2.8 2.7
加油站 -0.6 -0.6
扣除汽车/汽油/建材/食品服务
0.4 0.3(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。