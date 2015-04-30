美国股市: 道琼工业指数收挫1.08%，Nasdaq指数大跌1.64%

路透4月30日 - 美国股市周四大跌，Nasdaq指数连跌四日，因苹果股价下滑，且其他科技和生物科技企业的业绩令人失望。

道琼工业指数 收低195.01点，或1.08%，至17,840.52点；标准普尔500指数 下滑21.34点，或1.01%，至2,085.51点；Nasdaq指数 收挫82.22点，或1.64%，至4,941.42点。