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货币新闻 | 2015年 5月 1日 星期五 04:06 BJT

美国股市: 道琼工业指数收挫1.08%，Nasdaq指数大跌1.64%

路透4月30日 - 美国股市周四大跌，Nasdaq指数连跌四日，因苹果股价下滑，且其他科技和生物科技企业的业绩令人失望。

道琼工业指数 收低195.01点，或1.08%，至17,840.52点；标准普尔500指数 下滑21.34点，或1.01%，至2,085.51点；Nasdaq指数 收挫82.22点，或1.64%，至4,941.42点。

4月，美股道琼工业指数升0.4%，标普500指数升0.9%，NASDAQ指数升0.8%。(完)

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