美国股市: 道琼工业指数收挫1.08%，Nasdaq指数大跌1.64%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月30日 - 美国股市周四大跌，Nasdaq指数连跌四日，因苹果股价下滑，且其他科技和生物科技企业的业绩令人失望。
道琼工业指数 收低195.01点，或1.08%，至17,840.52点；标准普尔500指数 下滑21.34点，或1.01%，至2,085.51点；Nasdaq指数 收挫82.22点，或1.64%，至4,941.42点。
4月，美股道琼工业指数升0.4%，标普500指数升0.9%，NASDAQ指数升0.8%。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。