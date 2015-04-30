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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 04:22 BJT

美股盘后：AIG股价上涨1%，之前公布业绩并授权回购高至35亿美元股票

路透4月30日 - 美国国际集团(AIG) 周四在美股盘后交易中上涨1%，此前该公司公布了业绩。

AIG公布首季运营获利为16.9亿美元，或每股1.22美元，同比下滑约3%，分析师预估为1.19美元。

公司并授权再回购高至35亿美元股票。(完)

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