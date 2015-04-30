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亚洲 | 2015年 5月 1日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 44.00 +1.89 +4.48 5115517

搜狐 66.45 -2.03 -2.96 730139

网易 128.19 +3.19 +2.55 700925

百度 200.28 -18.72 -8.55 11045323

台湾

台湾积体电路 24.44 -0.35 -1.41 3170092

联电 2.42 +0.00 +0.00 520874

日月光 7.13 -0.11 -1.52 402370

硅品精密 8.11 +0.08 +1.00 1164898

和信超媒体 0.83 +0.02 +1.84 56019

友达 5.02 +0.05 +1.01 451594

中华电信 32.18 -0.19 -0.59 53024

台湾国际航电 45.19 -0.35 -0.77 2518327

香港

中国移动 71.43 -1.61 -2.20 288789

中国联通 18.79 -0.90 -4.57 148872

中国电信 74.18 -1.94 -2.55 17009

中芯国际 5.47 -0.07 -1.26 2051

电讯盈科 6.66 -0.01 -0.15 867

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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