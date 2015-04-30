《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月30日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 44.00 +1.89 +4.48 5115517
搜狐 66.45 -2.03 -2.96 730139
网易 128.19 +3.19 +2.55 700925
百度 200.28 -18.72 -8.55 11045323
台湾
台湾积体电路 24.44 -0.35 -1.41 3170092
联电 2.42 +0.00 +0.00 520874
日月光 7.13 -0.11 -1.52 402370
硅品精密 8.11 +0.08 +1.00 1164898
和信超媒体 0.83 +0.02 +1.84 56019
友达 5.02 +0.05 +1.01 451594
中华电信 32.18 -0.19 -0.59 53024
台湾国际航电 45.19 -0.35 -0.77 2518327
香港
中国移动 71.43 -1.61 -2.20 288789
中国联通 18.79 -0.90 -4.57 148872
中国电信 74.18 -1.94 -2.55 17009
中芯国际 5.47 -0.07 -1.26 2051
电讯盈科 6.66 -0.01 -0.15 867
(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。