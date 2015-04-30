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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 06:09 BJT

《美国重要政经日程》--5月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1345 - 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)4月终值

1400 - 商务部发布3月建筑支出数据

1400 - 美国供应管理协会(ISM)4月制造业指数

1400 - 路透/密西根大学美国4月消费者信心指数终值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)

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