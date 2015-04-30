《综述》数据显示美国经济重拾动能，走出第一季的低迷

美联储周三承认第一季经济成长大幅放缓，但称部分原因是受临时性因素影响。

上月尽管个人所得持平，但支出增加。随着就业市场逐步趋紧，个人所得疲势可能只是暂时的。

劳工部公布的报告显示，衡量劳工成本的整体指标--雇佣成本指数第一季增长0.7%，第四季增长0.5%。

决策者和分析师普遍将雇佣成本指标视为衡量就业市场劳动力闲置状况较可靠的指标之一。

3月劳工成本较上年同期跳涨2.6%，为2008年第四季以来最大升幅。该指标增幅目前接近3%的门槛，分析师认为需要达到这一水准才会拉动通胀率升向美联储2%的目标。

民间部门薪资增长0.7%，前季为成长0.5%。3月同比增幅为2.8%，创2008年第三季以来最大升幅。

“以目前形势看，劳工成本可能开始明显上升，这将足以让美联储坚信会达到通胀目标，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

图表：

请领失业金： link.reuters.com/dah52w

个人消费支出/美国联邦基金利率目标： link.reuters.com/qec92t

个人消费： link.reuters.com/haf65v

失业率/雇佣成本： link.reuters.com/kaf64w

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