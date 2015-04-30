澳新经济指标预测--5月1日-5月8日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月27日当周
4月30日-5月1日
2330 澳洲AIG制造业指数 4月 -- 46.3
5月1日(五)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
5月4日当周
5月4日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.4%
0130 澳洲建筑许可 3月 -- -3.2%
0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- -3.6%
网上招聘广告 -- -1.3%
5月4-5日
2330 澳洲AIG服务业指数 4月 -- 50.20
5月5日(二)
0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- +1.1%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差12.56
商品/服务进口(较前月) -- +2.0%
商品/服务出口(较前月) -- +1.0%
0430 澳洲央行利率决定 5月 -- 2.25%
2245 新西兰HLFS失业率 第四季 5.5% 5.7%
HLFS就业增长(较前季) +0.7% +1.2%
HLFS就业参与率 69.5% 69.7%
新西兰劳工成本指数(较上季) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.0% +1.8%
5月6日(三)
0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 -- +0.7%
5月6-7日
2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 50
5月7日(四)
0130 澳洲就业人口(千人) 4月 -- 增加37.7
全职就业人口(千人) -- 增加31.5
就业参与率 -- 64.8%
失业率 -- 6.1%
5月8日(五)
暂无重要经济数据公布。(完)
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