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亚洲 | 2015年 5月 1日 星期五 06:27 BJT

****澳新经济指标预测--5月1日-5月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月27日当周

4月30日-5月1日

2330 澳洲AIG制造业指数 4月 -- 46.3

5月1日(五)

0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.1%

5月4日当周

5月4日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.4%

0130 澳洲建筑许可 3月 -- -3.2%

0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- -3.6%

网上招聘广告 -- -1.3%

5月4-5日

2330 澳洲AIG服务业指数 4月 -- 50.20

5月5日(二)

0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- +1.1%

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差12.56

商品/服务进口(较前月) -- +2.0%

商品/服务出口(较前月) -- +1.0%

0430 澳洲央行利率决定 5月 -- 2.25%

2245 新西兰HLFS失业率 第四季 5.5% 5.7%

HLFS就业增长(较前季) +0.7% +1.2%

HLFS就业参与率 69.5% 69.7%

新西兰劳工成本指数(较上季) +0.4% +0.5%

(较上年同期) +2.0% +1.8%

5月6日(三)

0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 -- +0.7%

5月6-7日

2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 50

5月7日(四)

0130 澳洲就业人口(千人) 4月 -- 增加37.7

全职就业人口(千人) -- 增加31.5

就业参与率 -- 64.8%

失业率 -- 6.1%

5月8日(五)

暂无重要经济数据公布。(完)

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