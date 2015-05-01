日本数据：薪资增长温吞，对央行通胀目标构成挑战

厚生劳动省数据显示，3月受薪者整体现金所得较上年同期增长0.1%至274,924日圆(2,302.35美元)，连续第四个月上升。
经通胀调整的实质薪资减少2.6%，为连续第23个月下降，因上调消费税抵消了薪资温和上涨的影响，损及消费者购买力。
衡量企业活动力道的指标--加班工资在截至3月的一年间下滑2.3%，为两年来首次下降，并创2013年2月以来最大降幅。这对3月整体薪资水平构成打压。
厚生劳动省的一位官员称，加班工资下降，是因为制造业、零售商和批发商一年前普遍增加加班工作量的情况有所缓解，当时他们那样做是为了应对去年4月增税前增加的需求。
“除了这个一次性因素外，基本工资出现增加，我们维持薪资将逐步反弹的看法，”该官员说。
基本薪资在截至3月的一年间上涨0.3%，前月为持平，证明各企业不愿意增加人力成本。
日本央行周四调降消费者物价预估，并将其通胀率目标实现的时间推后，但央行还是没有扩大规模已然不小的刺激政策，因预测经济复苏将逐步推动物价走高。
以下为3月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数及员工人数等初
步数据细节：
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3月 3月 2月
薪资(日圆) (年变动率%) %
整体现金薪资 274,924 +0.1 +0.1*
每月薪资 259,471 +0.1 0.0*
-经常性薪资 239,790 +0.3 0.0*
-加班工资 19,681 -2.3 +0.5*
-特别加给 15,453 +1.6 +5.7*
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员工人数(百万人)
整体人数 46.870 +1.9 +2.1
一般员工 32.684 +0.9 +0.8*
兼职员工 14.186 +4.0 +4.9*
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注： * 为修正值
(完)
(编译 李婷仪/白云; 审校 张荻/孙茉莉)