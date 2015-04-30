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货币新闻 | 2015年 5月 1日 星期五 07:22 BJT

重发-韩国数据：4月核心CPI同比上升2.0%，升幅为去年12月以来最低

(重发以跟上红条)
    路透首尔5月1日 - 韩国统计局周五公布的数据显示：
    
    * 韩国4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.4%(路透调查预估
为上升0.4%)
    * 韩国4月CPI较前月上升0.1%(路透调查预估为上升0.1%)
    * 韩国4月核心CPI较上年同期上升2.0%
    
    以下为详细数据: 
                          权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
    CPI                  100.00       0.1     0.4
    按行业分类
     农业,畜牧业,水产      7.76       0.1    -0.5
     工业产品             31.77      -0.3    -0.5
     服务业               55.64       0.3     1.6
    其它类别
     核心CPI              89.16       0.1     2.0
     生鲜食品              4.17      -0.1    -0.9

    注：4月核心CPI同比升幅为去年12月以来最低。(完)
  
 (编译 李爽  审校 李婷仪)

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