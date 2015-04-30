重发-韩国数据：4月核心CPI同比上升2.0%，升幅为去年12月以来最低

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(重发以跟上红条) 路透首尔5月1日 - 韩国统计局周五公布的数据显示： * 韩国4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.4%(路透调查预估 为上升0.4%) * 韩国4月CPI较前月上升0.1%(路透调查预估为上升0.1%) * 韩国4月核心CPI较上年同期上升2.0% 以下为详细数据: 权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%) CPI 100.00 0.1 0.4 按行业分类 农业,畜牧业,水产 7.76 0.1 -0.5 工业产品 31.77 -0.3 -0.5 服务业 55.64 0.3 1.6 其它类别 核心CPI 89.16 0.1 2.0 生鲜食品 4.17 -0.1 -0.9 注：4月核心CPI同比升幅为去年12月以来最低。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。