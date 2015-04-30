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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 07:27 BJT

加拿大经济：2月增长陷于停滞，但仍略好于预期

路透渥太华4月30日 - 周四公布的数据显示，2月加拿大经济增长陷于迟滞，因零售业的成长被制造业下滑，采矿及能源业支撑力度骤降所抵销。

加拿大统计局表示，2月国内生产总值(GDP)零增长，不过要好于分析师预期的下滑0.1%。1月数据下修至下滑0.2%。

欲浏览加拿大月度GDP，和对美国出口数据，请点击：link.reuters.com/jev87s

分析师正在研判加国经济如何应对油价下滑。加拿大央行1月降息以缓解价格冲击，并预期第一季经济增速将放缓，今年稍后会加快回升。

分析师称，GDP数据可能让加拿大央行目前不会做出政策调整。道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk说道，假定3月有小幅成长，第一季GDP环比年率将有望实现增长0.2%。

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