加拿大经济：2月增长陷于停滞，但仍略好于预期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透渥太华4月30日 - 周四公布的数据显示，2月加拿大经济增长陷于迟滞，因零售业的成长被制造业下滑，采矿及能源业支撑力度骤降所抵销。
加拿大统计局表示，2月国内生产总值(GDP)零增长，不过要好于分析师预期的下滑0.1%。1月数据下修至下滑0.2%。
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分析师正在研判加国经济如何应对油价下滑。加拿大央行1月降息以缓解价格冲击，并预期第一季经济增速将放缓，今年稍后会加快回升。
分析师称，GDP数据可能让加拿大央行目前不会做出政策调整。道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk说道，假定3月有小幅成长，第一季GDP环比年率将有望实现增长0.2%。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。