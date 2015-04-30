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亚洲 | 2015年 5月 1日 星期五 07:20 BJT

美国债市：4月29日当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

路透纽约4月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至4月29日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加109.81亿美元，至3.294兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加101.06亿美元，至2.966兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加9.48亿美元，至2,841.35亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)

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