美国与加拿大经济指标预测--5月1日-5月8日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月27日当周
5月1日(五)
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 4月 -- 48.9
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 54.2
1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 52.0 51.5
投入物价分项指数 -- 39.0
就业分项指数 50.2 50.0
新订单分项指数 -- 51.8
1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 96.0 95.9
现况指数 108.3 108.2
预期指数 88.1 88.0
1730 美国汽车销售年率(万辆) 4月 1,690 1,715
5月4日当周
5月4日(一)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 677.6
1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +2.0% +0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8%
耐久财订单(较前月) 3月修正值 -- +4.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +2.6%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -0.5%
5月5日(二)
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 逆差9.8
出口(亿加元) -- 435.2
进口(亿加元) -- 445.1
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差390 逆差354
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.4
服务业PMI -- 57.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 4月 56.5 56.5
企业活动指数 -- 57.5
就业指数 -- 56.6
新订单指数 -- 57.8
价格指数 -- 52.4
5月6日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 4月 19.0 18.9
1230 美国劳工成本 第一季初值 +4.0% +4.1%
非农生产率环比年率 -1.8% -2.2%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 56.0
经季节调整的PMI -- 47.9
5月7日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 4月 -- 36.594
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- -0.9%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加155.2
5月8日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 -- 18.97
1230 加拿大就业人口变动(万人) 4月 -- 增加2.87
失业率 -- 6.8%
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加20.8 增加12.6
民间就业岗位(万个) 增加20.5 增加12.9
制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 减少0.3
失业率 5.4% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.7%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 3月 +0.3% +0.3%
趸售销售(较前月) +0.5% -0.2% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张荻)
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