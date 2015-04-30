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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 07:50 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月1日-5月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月27日当周

5月1日(五)

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 4月 -- 48.9

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 54.2

1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 52.0 51.5

投入物价分项指数 -- 39.0

就业分项指数 50.2 50.0

新订单分项指数 -- 51.8

1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 96.0 95.9

现况指数 108.3 108.2

预期指数 88.1 88.0

1730 美国汽车销售年率(万辆) 4月 1,690 1,715

5月4日当周

5月4日(一)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 677.6

1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +2.0% +0.2%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8%

耐久财订单(较前月) 3月修正值 -- +4.0%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +2.6%

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -0.5%

5月5日(二)

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 逆差9.8

出口(亿加元) -- 435.2

进口(亿加元) -- 445.1

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差390 逆差354

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.4

服务业PMI -- 57.8

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 4月 56.5 56.5

企业活动指数 -- 57.5

就业指数 -- 56.6

新订单指数 -- 57.8

价格指数 -- 52.4

5月6日(三)

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 4月 19.0 18.9

1230 美国劳工成本 第一季初值 +4.0% +4.1%

非农生产率环比年率 -1.8% -2.2%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 56.0

经季节调整的PMI -- 47.9

5月7日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 4月 -- 36.594

1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- -0.9%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加155.2

5月8日(五)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 -- 18.97

1230 加拿大就业人口变动(万人) 4月 -- 增加2.87

失业率 -- 6.8%

1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加20.8 增加12.6

民间就业岗位(万个) 增加20.5 增加12.9

制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少0.1

政府部门就业岗位(万个) -- 减少0.3

失业率 5.4% 5.5%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%

每周平均工时 34.5 34.5

劳动力就业参与率 -- 62.7%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 3月 +0.3% +0.3%

趸售销售(较前月) +0.5% -0.2% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张荻)

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