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货币新闻 | 2015年 5月 1日 星期五 07:37 BJT

日本数据：3月全国核心CPI较上年同期成长2.2%，高于市场预估

路透东京5月1日 - 日本政府周五公布的数据显示，3月全国核心消费
者物价指数(CPI)较上年同期增长2.2%。
    
    核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值
为较上年同期增长2.1%。
    
    3月扣除食品与能源的核心(core-core)CPI则较上年同期成长2.1%。
    
    东京地区4月核心CPI较上年同期增加0.4%，路透调查预估为上升0.5%
。(完)
  
 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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