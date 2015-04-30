日本数据：3月全国核心CPI较上年同期成长2.2%，高于市场预估

路透东京5月1日 - 日本政府周五公布的数据显示，3月全国核心消费 者物价指数(CPI)较上年同期增长2.2%。 核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值 为较上年同期增长2.1%。 3月扣除食品与能源的核心(core-core)CPI则较上年同期成长2.1%。 东京地区4月核心CPI较上年同期增加0.4%，路透调查预估为上升0.5% 。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)