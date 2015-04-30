日本数据：3月全国核心CPI较上年同期成长2.2%，高于市场预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京5月1日 - 日本政府周五公布的数据显示，3月全国核心消费 者物价指数(CPI)较上年同期增长2.2%。 核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值 为较上年同期增长2.1%。 3月扣除食品与能源的核心(core-core)CPI则较上年同期成长2.1%。 东京地区4月核心CPI较上年同期增加0.4%，路透调查预估为上升0.5% 。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。