《全球汇市》欧元延续升势，继续得益于德债收益率上扬

澳元 本周曾触及0.8077美元的三个月高位，现已朝0.79美元回落，澳洲央行下周会议可能降息的前景给澳元造成更多压力。
Fairfax Media一位澳洲央行观察人士说，央行可能在5月5日会议中降息，部分因素是澳元汇价高企。债市目前暗示央行下周采取政策动作的机率是62%，本周稍早时的机率是50%。
亚洲时段交投可能震荡，因区域内许多地区因劳动节放假。
0100 GMT将公布的中国官方采购经理人指数(PMI)是市场焦点。若是中国制造业活动有更多放缓迹象，将强化更多刺激政策出台的预期。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1217 1.1222 -0.04 -7.27 1.2097
美元/日圆 119.52 119.34 +0.15 -0.13 119.68
欧元/日圆 134.07 133.92 +0.11 -7.40 144.78
美元/瑞郎 0.9332 0.9323 +0.10 -6.13 0.9941
英镑/美元 1.5355 1.5349 +0.04 -1.40 1.5573
美元/加元 1.2076 1.2075 +0.01 +3.94 1.1618
澳元/美元 0.7895 0.7897 -0.03 -3.34 0.8168
新西兰元/美元 0.7606 0.7614 -0.11 -2.45 0.7797
澳元/日圆 94.360 94.310 +0.05 -3.47 97.750
新西兰元/日圆 90.910 90.870 +0.04 -2.57 93.310
英镑/日圆 183.52 183.17 +0.19 -1.53 186.38
澳元/新西兰元 1.0373 1.0373 +0.00 -0.92 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 徐文焰/杜明霞/许娜/李婷仪 审校 龚芳/郑茵/王丽鑫)