汤森路透4月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 5月 1日 BMO Q1 2015 Aon PLC 5月 1日 BMO Q3 2015 Clorox Co 5月 1日 BMO Q1 2015 CVS Health Corp 5月 1日 BMO Q1 2015 雪佛龙(Chevron) 5月 1日 11:00 Q1 2015 Duke Energy Corp 5月 1日 BMO Q1 2015 FirstEnergy Corp 5月 1日 BMO Q4 2015 雷格梅森 5月 1日 BMO Q1 2015 穆迪(Moody's Corp) 5月 1日 BMO Q1 2015 Newell Rubbermaid Inc 5月 1日 BMO Q1 2015 Public Service Enterprise Group 5月 1日 BMO Q1 2015 Pinnacle West Capital Corp 5月 1日 BMO Q1 2015 VF Corp 5月 1日 BMO Q1 2015 Weyerhaeuser Co 5月 4日 AMC Q1 2015 Anadarko Petroleum Corp 5月 4日 BMO Q1 2015 Comcast Corp 5月 4日 BMO Q1 2015 Cognizant Technology Solutions 5月 4日 BMO Q1 2015 Cablevision Systems Corp 5月 4日 Q1 2015 Dominion Resources Inc 5月 4日 AMC Q1 2015 Dun & Bradstreet Corp 5月 4日 BMO Q1 2015 Diamond Offshore Drilling Inc 5月 4日 AMC Q1 2015 DaVita HealthCare Partners Inc 5月 4日 AMC Q1 2015 EOG Resources Inc 5月 4日 BMO Q1 2015 Henry Schein Inc 5月 4日 BMO Q1 2015 Loews Corp 5月 4日 BMO Q3 2015 Perrigo Company PLC 5月 4日 BMO Q3 2015 Sysco Corp 5月 4日 AMC Q1 2015 Tenet Healthcare Corp 5月 4日 BMO Q2 2015 Tyson Foods 5月 4日 AMC Q1 2015 Vornado Realty Trust 5月 4日 AMC Q1 2015 Cimarex Energy Co 5月 5日 BMO Q1 2015 Archer Daniels Midland Co 5月 5日 AMC Q1 2015 Assurant Inc 5月 5日 AMC Q1 2015 Allstate Corp 5月 5日 AMC Q1 2015 Centurylink Inc 5月 5日 AMC Q2 2015 迪士尼(Walt Disney) 5月 5日 11:00 Q1 2015 Discovery Communications Inc 5月 5日 BMO Q1 2015 Directv 5月 5日 AMC Q1 2015 Devon Energy Corp 5月 5日 AMC Q4 2015 艺电(Electronic Arts) 5月 5日 BMO Q3 2015 雅诗兰黛 5月 5日 BMO Q2 2015 Emerson Electric Co 5月 5日 AMC Q1 2015 Fiserv Inc 5月 5日 AMC Q1 2015 Fossil Group Inc 5月 5日 AMC Q1 2015 Frontier Communications Corp 5月 5日 BMO Q1 2015 HCA Holdings Inc 5月 5日 BMO Q1 2015 HCP Inc 5月 5日 Q3 2015 Harris Corp 5月 5日 BMO Q1 2015 洲际交易所(ICE) 5月 5日 BMO Q1 2015 Kellogg Co 5月 5日 BMO Q2 2015 Mallinckrodt Plc 5月 5日 BMO Q1 2015 Noble Energy Inc 5月 5日 AMC Q1 2015 Newfield Exploration Co 5月 5日 AMC Q3 2015 新闻集团 5月 5日 AMC Q1 2015 ONEOK Inc 5月 5日 AMC Q1 2015 Pioneer Natural Resources Co 5月 5日 13:00 Q1 2015 Sempra Energy 5月 5日 AMC Q1 2015 Integrys Energy Group Inc 5月 5日 BMO Q1 2015 Vulcan Materials Co 5月 5日 11:00 Q1 2015 Wisconsin Energy Corp 5月 5日 BMO Q1 2015 Zoetis Inc 5月 6日 AMC Q1 2015 CF Industries Holdings Inc 5月 6日 BMO Q1 2015 Chesapeake Energy Corp 5月 6日 AMC Q1 2015 Essex Property Trust Inc 5月 6日 Q1 2015 Expeditors International 5月 6日 20:00 Q3 2015 21世纪福斯(福克斯) 5月 6日 AMC Q2 2015 Keurig Green Mountain Inc 5月 6日 AMC Q1 2015 Kimco Realty Corp 5月 6日 AMC Q1 2015 美国大都会人寿保险公司 5月 6日 AMC Q1 2015 Marathon Oil Corp 5月 6日 BMO Q1 2015 摩托罗拉解决方案 5月 6日 BMO Q1 2015 西方石油(Occidental Petroleum) 5月 6日 AMC Q1 2015 美国保德信金融 5月 6日 AMC Q1 2015 Transocean Ltd. 5月 6日 BMO Q1 2015 Spectra Energy Corp 5月 6日 AMC Q1 2015 TripAdvisor Inc 5月 6日 AMC Q2 2015 Whole Foods Market Inc 5月 6日 BMO Q1 2015 DENTSPLY International Inc 5月 7日 BMO Q1 2015 Ameren Corp 5月 7日 12:00 Q1 2015 Apache Corp 5月 7日 BMO Q2 2015 Becton Dickinson and Co 5月 7日 AMC Q4 2015 CA Inc 5月 7日 AMC Q1 2015 CBS Corp 5月 7日 AMC Q1 2015 Cerner Corp 5月 7日 AMC Q4 2015 Microchip Technology Inc 5月 7日 AMC Q1 2015 Mohawk Industries Inc 5月 7日 AMC Q1 2016 NVIDIA Corp 5月 7日 BMO Q1 2015 Priceline Group Inc 5月 7日 BMO Q1 2015 PPL Corp 5月 7日 BMO Q1 2015 Regeneron Pharmaceuticals Inc 5月 7日 BMO Q1 2015 Sigma-Aldrich Corp 5月 7日 BMO Q1 2015 Scripps Networks Interactive Inc 5月 7日 BMO Q1 2015 Molson Coors Brewing Company 5月 7日 BMO Q1 2015 Teradata Corp 5月 7日 AMC Q1 2015 Tesoro Corp 5月 8日 BMO Q1 2015 Health Care REIT Inc 5月 8日 BMO Q1 2015 NRG Energy Inc 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚;审校 郑茵)