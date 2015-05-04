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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 09:45 BJT

中国数据：4月制造业PMI终值降至48.9，创12个月新低--汇丰

路透北京5月4日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至48.9，低于初值的49.2和上月的49.6，且录得12个月新低。这是该指数连续第二个月低于荣枯线。

Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业新订单分项指数亦降至48.7，创下12个月最低。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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