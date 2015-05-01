《全球汇市一周综述》欧元创四年半最大月度升幅，美元相形失色

整理 杜明霞

路透北京5月1日 - 美元连续九个月的涨势陷入暂停，美元指数4月大跌3.7%，创下四年来最差月度表现。因为此前出炉的一连串经济数据疲弱，尤其是美国第一季GDP数据显示经济增长放缓幅度超过预期。而欧元区数据则表明其可能摆脱通缩，激励收益率上扬，从而助推欧元上涨，欧元创出四年半最大月度升幅。

本周央行会议密集，其中最重要的非美联储莫属。联储政策声明承认美国经济表现普遍疲弱，使其至少到9月才升息的可能性增加。此外，瑞典央行意外维持利率不变和泰国央行意外降息，分别导致瑞典克朗大涨和泰铢扩大跌势。

展望下周，美国4月非农就业报告料为关注焦点，此外还有多个国家将公布PMI数据。澳洲央行将公布利率决定，英国央行和欧洲央行也将召开会议，不过欧洲央行没有讨论利率的计划，英国央行也要到5月11日才公布政策决议。日本央行将公布4月会议记录。

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**欧元创四年半最大月度升幅**

欧元兑美元和日圆周五守在两个月高位，欧洲通缩疑虑略微缓解，推动德国公债收益率(殖利率)再次大涨，帮助欧元连续第二日走高。

欧元兑美元周五亚洲早盘报1.1215美元，距离隔夜高位1.1267不远。欧元已明确升破近期区间，本周可望收高逾3%。

欧元兑日圆一度高见134.515日圆，兑英镑触及三周高点0.7335英镑，兑新西兰元创七周高位1.4769新西兰元。

欧元4月大涨4.7%，创四年半最大月度升幅。

德债收益率周四再度跳涨，指标10年期德债收益率触及0.386%，两天内涨20个基点。

本周数据表明欧元区可能摆脱通缩，激励收益率上扬，但成交清淡或许夸大了走势。一些欧洲市场和许多亚洲地区5月1日因劳动节休市。

**美元指数相形失色，创四年来最差月度表现**

欧元劲扬推动美元指数周五跌至逾两个月低位。美元指数最新报94.827，之前低见94.399。

美国周三公布的第一季GDP数据显示经济增长放缓幅度超过预期，导致当天美元跌至九周低位94.678，但当日稍晚美联储公布政策声明后美元缩减跌幅。联储在声明中承认经济表现普遍疲弱，使其至少到9月才升息的可能性增加。

不过周四公布的数据显示出美国就业市场趋稳，经济正积聚动能的迹象，令美联储仍有望在今年至少升息一次。此后美元兑欧元在周四纽约时段缩减跌幅。

但美元指数4月大跌3.7%，月度表现为四年来最差，结束之前连续九个月的涨势。

“我仍相信美国经济和美元在适当的时候会重新振作，同去年的情况类似，”资产管理公司SLJ Macro Partners合伙人Stephen Jen称，“挑战是在重回这些交易前耐心等待经济复苏的证据。”

美元在其他方面表现较好，兑日圆在周五亚洲时段从118.50的低点升至119.45。

日本央行周四宣布维持刺激计划规模不变后，日圆曾短暂弹升。

星展银行(DBS)外汇策略师Sim Moh Siong表示，美元兑日圆可能暂时守在117-122日圆的区间内。 他并称，“现阶段没有明显推低日圆的因素。”

Sim表示，日本央行将可能观望一段时间，因为国内薪资增长似有起色，经济也在改善，虽然改善程度很温和。

**商品货币承压**

花旗分析师指出，欧元和美元表现超过其他货币，受德债和美债收益率上涨支撑。

“美元和欧元的贝塔系数都不是很高，因此当它们的收益率被视为有吸引力时，会有很多资金流出贝塔系数较高的货币，”花旗G10外汇策略全球主管Steven Englander表示。

这可能是贝塔系数较高的商品货币重新承压的原因。

新西兰元和澳元大跌，因有迹象显示澳新两国央行可能都将进一步放宽政策。

澳元本周曾触及0.8077美元的三个月高位，现已朝0.79美元回落，澳洲央行下周会议可能降息的前景给澳元造成更多压力。

Fairfax Media的一位澳洲央行观察人士说，央行可能在5月5日会议中降息，部分因素是澳元汇价高企。债市目前暗示央行下周采取政策动作的机率是62%，本周稍早时的机率是50%。