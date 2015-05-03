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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 07:02 BJT

****主要国家经济指标预测--5月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  

    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                        4月          --        49.2
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                               4月          --       +0.4%
    0130 澳洲建筑许可                                    3月          --       -3.2%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                             4月          --       -3.6%
                网上招聘广告                                          --       -1.3%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                   4月          --        47.9
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                     4月         53.5       53.3
    0750 法国Markit制造业PMI                             4月         48.4       48.4
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                         4月         51.9       51.9
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       4月终值         51.9       51.9
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                      5月       正19.8     正20.0
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                         4月          --       677.6
    1400 美国工厂订单(较前月)                            3月        +2.0%      +0.2%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                               --       +0.8%
             耐久财订单(较前月)                    3月修正值          --       +4.0%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                             --       -0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                             --       +2.6%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                       --       -0.5%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
    
    0000 韩国出口(较上年同期)                        4月初值        -8.1%      -6.8%
             进口(较上年同期)                                      -17.8%     -12.5%
             贸易收支(亿美元)                                      顺差85        --
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第一季        +0.5%        --
                                (较上年同期)                        +0.7%        --
    0130 日本加班工资                                    3月        -2.3%        --
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                   4月         49.9        --
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                          3月    增加12.42      增加8
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　 增加18.29     增加18
             抵押贷款批准件数(千件)                                61.341       62.4
             M4货供额(较前月)                                       +0.3%        --
    0830 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)        4月         51.9       54.6
    1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI                    4月         49.0        --
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         4月终值         54.1        --
    1400 美国建筑支出(较前月)                            3月        -0.6%      +0.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 4月         51.5       52.0
                                    投入物价分项指数                 40.5        --
                                    就业分项指数                     48.3       50.2
                                    新订单分项指数                   53.5        --
    1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数           4月终值         95.9       96.0
                                  现况指数                            107      108.3
                                  预期指数                           88.8       88.1
    1730 美国汽车销售年率(万辆)                          4月       1，650      1,690
    2330 澳洲AIG制造业指数                               4月         48.0        -- 
    
    5月3日(日)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                              3月         93.2        --
    (完)

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