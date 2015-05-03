主要国家经济指标预测--5月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 49.2 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.4% 0130 澳洲建筑许可 3月 -- -3.2% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- -3.6% 网上招聘广告 -- -1.3% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 47.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 53.5 53.3 0750 法国Markit制造业PMI 4月 48.4 48.4 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 51.9 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 51.9 51.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 正19.8 正20.0 1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 677.6 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +2.0% +0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8% 耐久财订单(较前月) 3月修正值 -- +4.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +2.6% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -0.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 -8.1% -6.8% 进口(较上年同期) -17.8% -12.5% 贸易收支(亿美元) 顺差85 -- 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 +0.5% -- (较上年同期) +0.7% -- 0130 日本加班工资 3月 -2.3% -- 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 49.9 -- 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加12.42 增加8 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加18.29 增加18 抵押贷款批准件数(千件) 61.341 62.4 M4货供额(较前月) +0.3% -- 0830 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI) 4月 51.9 54.6 1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 4月 49.0 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 54.1 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 -0.6% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.5 52.0 投入物价分项指数 40.5 -- 就业分项指数 48.3 50.2 新订单分项指数 53.5 -- 1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 95.9 96.0 现况指数 107 108.3 预期指数 88.8 88.1 1730 美国汽车销售年率(万辆) 4月 1，650 1,690 2330 澳洲AIG制造业指数 4月 48.0 -- 5月3日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 3月 93.2 -- (完)