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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:53 BJT

台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料较上次略走低

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：5月4日(周一)

* 标售金额：1,300亿台币

* 预测区间：0.565-0.57%

* 受访机构：七家

路透台北5月4日 - 台湾央行将于周一标售1,300亿台币一年期定存单。货币市场资金调度人士预计，其加权平均得标利率料落在0.565-0.57%附近，略低于上次标售利率的0.571%。

路透周一访谈七家金融机构，其中包括三家本地银行及四外商银行，本次一年期存单标售均标预测大区间则落在0.55-0.58%。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自去年2月开始为1,200亿台币，今年3月起将再增至1,300亿台币。另2014年8月起的两年期定存单标售金额也由原先的100亿台币加至200亿。

以下为交易人员看法重点整理：

**若以近期的换汇成本来看，外商银的台币成本仍偏高，部分大型外商银行表示，利率若再低恐怕参与意愿不高。也有交易员表示，若参与则避险部分可能要承担风险缺口，就看各银行的承受度。

**整体而言，台币宽松的资金形态没有改变，资金配置没有更好的去处。

**外商银人士说，近期二年以下存续期的公债殖利率有走高的趋势，不排除一年期定存单可能加权平均得标利率就在0.57%附近止稳。

**上个月一年期定期存单的加权平均利率在0.571%，高标在0.581%。

本期定存单将在周一标售，二日交割。

以下为近年标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2015年 4月 2日 0.5710 2.52 1,300 0.87%

2015年 3月 4日 0.5850 2.19 1,300 0.87%

2015年 2月24日 0.5910 2.36 1,200 0.87%

2014年12月31日 0.5960 2.50 1,200 0.87%

2014年12月 5日 0.5980 2.45 1,200 0.87%

2014年11月 3日 0.6290 2.54 1,200 0.87%

2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87%

2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87%

2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%

2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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