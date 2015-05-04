台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料较上次略走低

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 标售标的：央行364天期存单
* 标售时间：5月4日(周一)
* 标售金额：1,300亿台币
* 预测区间：0.565-0.57%
* 受访机构：七家
路透台北5月4日 - 台湾央行将于周一标售1,300亿台币一年期定存单。货币市场资金调度人士预计，其加权平均得标利率料落在0.565-0.57%附近，略低于上次标售利率的0.571%。
路透周一访谈七家金融机构，其中包括三家本地银行及四外商银行，本次一年期存单标售均标预测大区间则落在0.55-0.58%。
央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自去年2月开始为1,200亿台币，今年3月起将再增至1,300亿台币。另2014年8月起的两年期定存单标售金额也由原先的100亿台币加至200亿。
以下为交易人员看法重点整理：
**若以近期的换汇成本来看，外商银的台币成本仍偏高，部分大型外商银行表示，利率若再低恐怕参与意愿不高。也有交易员表示，若参与则避险部分可能要承担风险缺口，就看各银行的承受度。
**整体而言，台币宽松的资金形态没有改变，资金配置没有更好的去处。
**外商银人士说，近期二年以下存续期的公债殖利率有走高的趋势，不排除一年期定存单可能加权平均得标利率就在0.57%附近止稳。
**上个月一年期定期存单的加权平均利率在0.571%，高标在0.581%。
本期定存单将在周一标售，二日交割。
以下为近年标售结果一览表:
标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率
得标利率% (亿台币)
2015年 4月 2日 0.5710 2.52 1,300 0.87%
2015年 3月 4日 0.5850 2.19 1,300 0.87%
2015年 2月24日 0.5910 2.36 1,200 0.87%
2014年12月31日 0.5960 2.50 1,200 0.87%
2014年12月 5日 0.5980 2.45 1,200 0.87%
2014年11月 3日 0.6290 2.54 1,200 0.87%
2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87%
2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87%
2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%
2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%
2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%
2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%
2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%
2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%
2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%
2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%
2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%
2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%
2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%
2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%
2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%
2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%
2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%
2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%
2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%
2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%
2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%
2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%
2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%
2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%
2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%
2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%
2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%
2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目