《全球汇市》欧元兑美元持于近两个月高点，受德债收益率上涨支撑

这可能是beta系数较高的商品货币重新承压的一个原因。
澳元 本周稍早曾触及0.8077美元的三个月高位，现已跌回0.79美元下方，澳洲央行下周会议可能降息的前景给澳元造成更多压力。
债市目前暗示央行下周降息的机率是62%，本周稍早时的机率是约50%。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，2015年4月官方非制造业商务活动指数小幅回落至53.4，上月为53.7。 澳元对该数据反应不大。
今日稍晚料市场交投会有些震荡，因为欧洲市场逢五一劳动节休市。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1207 1.1222 -0.13 -7.36 1.2097
美元/日圆 119.67 119.34 +0.28 -0.01 119.68
欧元/日圆 134.11 133.92 +0.14 -7.37 144.78
美元/瑞郎 0.9336 0.9323 +0.14 -6.09 0.9941
英镑/美元 1.5342 1.5349 -0.05 -1.48 1.5573
美元/加元 1.2086 1.2075 +0.09 +4.03 1.1618
澳元/美元 0.7892 0.7897 -0.06 -3.38 0.8168
新西兰元/美元 0.7586 0.7614 -0.37 -2.71 0.7797
澳元/日圆 94.440 94.310 +0.14 -3.39 97.750
新西兰元/日圆 90.780 90.870 -0.10 -2.71 93.310
英镑/日圆 183.60 183.17 +0.23 -1.49 186.38
澳元/新西兰元 1.0397 1.0373 +0.23 -0.69 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞/王兴亚/李婷仪/李爽 审校 张明钧/王洋/高琦)