更新版 1-中国数据：4月汇丰制造业PMI终值创12个月新低，稳增长仍需更多宽松政策

* 4月制造业PMI终值降至12个月低点48.9

* 新订单分项创12个月低点48.7，内需不足

* 新出口订单回升至荣枯线上方

* 产出指数创四个月最低

* 需出台更多刺激政策支持经济

路透北京5月4日 - 受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.9，创2014年4月以来最低。4月初值为49.2，上月终值则为49.6。

Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业新订单分项指数较上月下滑1.1个点至48.7，亦录得12个月最低；新出口订单则三个月来首次回升至50关口上方。

“中国制造业第二季度开局疲软，新订单萎缩步伐创出一年来最快，同时企业产出停滞。”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，“新订单的减少似乎是由于国内需求疲软，因为海外订单显示出温和改善迹象。”

受访企业认为，低迷的国内市场环境影响了客户需求，从而导致新订单减少；不过国际市场客户需求好转，支撑4月新出口订单再现扩张。

Annabel Fiddes并补充称，PMI数据暗示政府或需要出台更多的刺激措施，以确保经济增速不至于低于一季度的7%。

据Markit新闻稿，4月新订单表现不佳抑制产出，产出指数大幅下滑至临界点水准，创四个月最低；就业指数虽较上月小幅回升，但仍连续第18个月位于50下方。

“企业进一步裁员，同时采购活动下滑，表明制造业短期恢复扩张料很艰难。”Annabel Fiddes说。

与此同时，一些受访企业认为裁员主因企业收缩规模政策，另外一些企业则认为是由于自愿离职留下的空缺不再填补，从而导致企业员工数量下降。

成本方面，中国制造业者面临的平均成本负担连续第九个月下滑。受访企业普遍指称，原材料价格，特别是钢材价格的下跌，导致了投入成本的下降。

不过受访企业中，大多数的企业为争取新的订单，通过压低售价，来把节约下来的成本让利给客户。

“4月通缩压力加剧，投入和产出成本收缩步伐加快。”新闻稿称。

Markit数据显示，投入价格和产出价格两个分项指数均自去年8月以来一直低于50，且4月数据进一步下滑。

国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周五联合公布，中国4月官方PMI 持平在50.1，连续两个月位于荣枯线上方；官方非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落0.3个百分点。

数据出炉后中国沪综指 扩大跌幅，北京时间09:54下跌0.72%；澳元兑美元 则测试0.7800/05美元支撑位。

中共中央政治局上周四召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。