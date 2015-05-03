《综述》美国制造业数据疲软，暗示经济回升似乎力道不足

* 制造业活动受抑，美元强势被认为是原因之一

* 汽车销售继3月强劲增长后，4月放缓

* 4月消费者信心较3月上升

* 3月建筑支出触及六个月低点

路透华盛顿5月1日 - 美国工厂活动4月未能转强，之前已经连续五个月放缓，同时汽车需求疲软，暗示经济在第一季成长几近冻结之后，仍然难以展现强劲势头。

周五公布的其它数据显示，3月建筑支出触及六个月低点，也预示期待中的第二季成长加速可能成为镜花水月。美国联邦储备理事会(美联储)或将把升息行动推迟到今年更晚时间。

今年第一季经济成长环比年率仅有区区0.2%，因受恶劣天气、美元升值以及现已解决的西海岸港口劳资纠纷影响，此外油价下滑令美国国内能源生产下降，也拖累了经济。

“经济成长重新加速，来得恐怕不会像许多人认为的那样快，尤其是那些预期美联储会提早加息的人，”Mesirow Financial驻纽约的首席经济学家Diane Swonk说。

美国供应管理协会(ISM)公布，4月全国制造业活动指数为51.5，于3月持平，同为2013年5月以来低点。

该指数自11月以来一直下滑，经济学家原本预测4月指数会升至52。该指数若高于50，则表示制造业部门处于扩张。

虽然上月的新订单分项指数上升，但衡量制造业就业情况的分项指数却自2013年5月以来首次跌入萎缩区间，且为2009年9月以来低点。

自去年6月以来，美元贸易加权指数升值12%，打击了美国制造业。

本币升值损及美国出口增长以及跨国企业利润，全球最大家居产品生产商宝洁(Procter & Gamble Co) 也深受其苦，高露洁(Colgate-Palmolive) 和保健综合企业强生(Johnson & Johnson) 不得不下调全年获利预估。

全球最大家电生产商惠而浦(Whirlpool Corp) 也调降2015年获利和营收预测。

制造业在美国经济规模中占比约12%，油价下跌也对其产生不小的影响。由于石油跌价，油田企业不得不削减勘探和油井开采方面的支出。

卡特彼勒(Caterpillar Inc) 警告称，美元升值和油价下跌将损及该公司今年利润。

美股周五收高，美元指数上涨，而美国公债价格下跌。

**经济正在重新站稳脚跟**

此外，上月汽车销售年率降至1,645万辆，低于3月的1,715万。不过，通用汽车(General Motors Co) 和福特汽车(Ford Motor Co) 宣布4月美国汽车销售情况强于预期，因卡车、跨界休旅车(Crossover)以及运动型休旅车(SUV)的需求强劲。

未来几个月汽车需求可能上升。在另一份报告中，密西根大学公布4月美国消费者信心指数终值为95.9，为2007年以来第二高位，3月终值为93.0。

消费者对现况和未来预期均表示乐观。越来越多的消费者表示，现在是购置大件家居产品和汽车的好时机。亦有更多消费者说，现在是买卖房产的好机会。房屋买卖活跃应会支持房屋销售。

“这暗示第二季的耐久财(耐用品)支出有一定的上升可能...或许未来几个月房屋市场活动也会增多，”富国证券(Wells Fargo Securities)在北卡州夏洛特的资深经济分析师Mark Vitner说。

当天出炉的第四份经济报告来自美国商务部，报告称3月建筑支出下滑0.6%，年率为9,666亿美元，为去年9月以来最低。

民间住宅建筑支出下滑1.6%，为6月以来最大跌幅，拖累整体建筑支出。公共部门建筑支出亦疲弱。

“我们认为，住宅建筑在2015年前景看好，因为家庭户数似乎已经增加，而且房价上涨势头已然坚挺，”RDQ Economics驻纽约的首席经济学家John Ryding认为。

Markit与ISM的美国PMI差值： link.reuters.com/geg47v

美国制造业(ISM/PMI)： link.reuters.com/xek62w

美国建筑支出： link.reuters.com/vus72w

美国消费者信心： link.reuters.com/hem86v

美国汽车销售： link.reuters.com/jux79v

(完)