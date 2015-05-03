汽车产业： 美国4月销售情况令人失望，主要受亚洲厂商业绩不佳拖累

路透底特律5月1日 - 美国4月汽车销售量低于预期，亚洲主要汽车厂商的销售结果令人失望，抵销了通用汽车(General Motors) 和福特汽车(Ford) 在卡车和运动型休旅车(SUV)销售方面的强劲增长。

周五公布的销售报告中，日本的日产 、丰田 和本田 的销售情况，以及韩国现代汽车 与关联企业下起亚 的合并销量均逊于预期，菲亚特-克莱斯勒(Fiat Chrysler) 也令人失望。

根据研究公司Autodata的数字，4月美国汽车销售量为1,454,951辆，增长4.6%，低于分析师预期的6%增幅。此外，消费者对卡车和SUV的青睐让底特律汽车“三巨头”受益。

“一方面跨界休旅车、SUV以及卡车的需求强劲，但同时亚洲汽车厂商的表现却不如人意，”独立分析师Jesse Toprak说。

4月美国汽车销售年率为1,645万辆，低于分析师1,670-1,680万辆的预估区间。

尽管如此，行业高管认为，市场需求依然强劲，汽车行业即将迎来将近10年来最好的一年。

“消费者和企业用户对皮卡和休旅车的需求自去年秋天以来一直在上升，”通用汽车美国公司负责销售业务的副总裁Kurt McNeil说。“汽车行业依然有望取得2006年以来最好的年度表现。”

**汽车价格上涨**

福特美国公司销售主管Mark LaNeve表示，汽车平均价格较上年同期上涨1,000美元至每辆车3.12万。同时他还淡化了有关汽车贷款期限延长的忧虑，目前某些贷款期限长达84个月。

他称，推动还款期限延长的，是那些尽可能购买更高端汽车的信用评分较好的购车人，而不是那些信用风险较高的消费者。

卡车销售火爆的另一面，是轿车销售趋弱，导致一些汽车厂商减产并裁员。福特之前表示，将在生产福克斯(Focus)的密西根工厂裁员700人并减产，4月福克斯汽车的销售下降5%。LaNeve还颇为肯定地说，福特不会以加强促销的方式来为轿车创造“非自然的需求”。

通用汽车4月汽车销售量增长6%至269,056辆，卡车和跨界休旅车销量分别跳涨13%和25%。

福特销量增加5.4%至222,498辆，旗下福特品牌SUV销售跳涨12%。新款F系列皮卡零售销量增加8%，其平均汽车售价触及纪录高点每辆4.26万美元。

菲亚特-克莱斯勒销售量增长5.8%至189,027辆，吉普(Jeep)品牌跳涨20%。

日产总销量增加5.7%至109,848辆，旗下跨界休旅车卡车和SUV销量增加23.7%。同月丰田销量增加1.6%，本田则为减少同样比率；现代汽车销售增2.9%，起亚下滑将近1%。(完)