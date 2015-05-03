《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 43.43 -0.57 -1.28 1257056
搜狐 68.62 +2.17 +3.26 656417
网易 126.39 -1.80 -1.40 623941
百度 202.47 +2.19 +1.09 6151298
台湾
台湾积体电路 24.74 +0.30 +1.23 2074811
联电 2.40 -0.02 -0.83 202812
日月光 7.24 +0.11 +1.54 204923
硅品精密 8.27 +0.16 +1.97 548205
和信超媒体 0.81 -0.02 -2.41 126592
友达 4.95 -0.07 -1.39 259771
中华电信 32.39 +0.21 +0.65 18314
台湾国际航电 45.86 +0.67 +1.48 913443
香港
中国移动 72.03 +0.60 +0.84 97744
中国联通 19.02 +0.23 +1.22 64687
中国电信 74.65 +0.47 +0.63 6071
中芯国际 5.47 +0.00 +0.00 2201
电讯盈科 6.58 -0.08 -1.20 114
(完)
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路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元