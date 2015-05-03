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亚洲 | 2015年 5月 3日 星期日 14:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.43 -0.57 -1.28 1257056

搜狐 68.62 +2.17 +3.26 656417

网易 126.39 -1.80 -1.40 623941

百度 202.47 +2.19 +1.09 6151298

台湾

台湾积体电路 24.74 +0.30 +1.23 2074811

联电 2.40 -0.02 -0.83 202812

日月光 7.24 +0.11 +1.54 204923

硅品精密 8.27 +0.16 +1.97 548205

和信超媒体 0.81 -0.02 -2.41 126592

友达 4.95 -0.07 -1.39 259771

中华电信 32.39 +0.21 +0.65 18314

台湾国际航电 45.86 +0.67 +1.48 913443

香港

中国移动 72.03 +0.60 +0.84 97744

中国联通 19.02 +0.23 +1.22 64687

中国电信 74.65 +0.47 +0.63 6071

中芯国际 5.47 +0.00 +0.00 2201

电讯盈科 6.58 -0.08 -1.20 114

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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