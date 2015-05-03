CFTC报告：CBOT大豆期货4月28日持仓报告(表)

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透5月1日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年4月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(692,811口)
186,534 190,418 103,661 355,119 287,533 645,314 581,612 47,497 111,199
较4月21日变动(未平仓合约：减少56,888口)
2,675 -4,189 -29,236 -28,760 -23,475 -55,321 -56,900 -1,567 12
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.9 27.5 15.0 51.3 41.5 93.1 83.9 6.9 16.1
各类交易商数量(总计为598家)
134 213 192 153 194 429 484(完) (整理 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)