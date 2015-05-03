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货币新闻 | 2015年 5月 3日 星期日 14:03 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月28日持仓报告(表)

路透5月1日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年4月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(692,811口)

186,534 190,418 103,661 355,119 287,533 645,314 581,612 47,497 111,199

较4月21日变动(未平仓合约：减少56,888口)

2,675 -4,189 -29,236 -28,760 -23,475 -55,321 -56,900 -1,567 12

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.9 27.5 15.0 51.3 41.5 93.1 83.9 6.9 16.1

各类交易商数量(总计为598家)

134 213 192 153 194 429 484(完) (整理 郑茵 审校 王丽鑫)

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