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亚洲 | 2015年 5月 3日 星期日 14:55 BJT

敬告客户：5月1日“金砖国家”金融市场因适逢假期休市

亲爱的客户，您好：

由于5月1日适逢劳动节假期，“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非的金融市场均休市。除印度汇市外，其它市场均将在5月4日(周一)恢复交易。

5月1日有如下两个指数发生变动：MSCI新兴市场指数 微跌0.17%或1.79点，报1,045.99点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.39%，报561.31点。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com

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