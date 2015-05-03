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亚洲 | 2015年 5月 3日 星期日 17:06 BJT

新加坡数据：第一季失业率初值为1.8%，为2013年第三季以来最低

路透5月3日 - 新加坡人力部周六公布，2015年第一季失业率初值为1.8%。

失业率数据如下(%，经季节调整)：

2015年 2014年 2014年 2014年 2014年 2013年

第一季 第四季 第三季 第二季 第一季 第四季

1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 1.8

细节：

--1.8%的失业率为2013年第三季以来最低

--2015年第一季总体就业人数增加2.9%至3,624,200人，较前一季增长放缓

--扣除女佣的新加坡总体就业人口中，持有新加坡国籍和新加坡永久居留权的人占到三分之二。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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