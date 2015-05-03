新加坡数据：第一季失业率初值为1.8%，为2013年第三季以来最低

--1.8%的失业率为2013年第三季以来最低

--2015年第一季总体就业人数增加2.9%至3,624,200人，较前一季增长放缓

--扣除女佣的新加坡总体就业人口中，持有新加坡国籍和新加坡永久居留权的人占到三分之二。(完)