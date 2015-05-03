中国证券：上交所调整上证50ETF期权持仓限额，合条件者可提高持仓限额

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海5月3日 - 上海证券交易所周日稍晚发布通知称，为有效发挥期权产品的市场功能，决定自5月4日（周一）起调整上证50ETF期权的持仓限额，符合条件客户可提高权利仓持仓限额。
根据上证所网站公布的通知，合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1,000张。对于经评估认为风险承受能力较强且具备三级交易权限的客户，期权经营机构可以适当缩短其合约账户开立时限要求。
通知并称，对于经评估认为风险承受能力较强、期权合约成交量达到500张且在期权经营机构托管的自有资产余额超过100万的客户，可以提高其权利仓持仓限额至不超过2,000张。 对于经评估认为风险承受能力较强、期权合约成交量达到1,000张且在期权经营机构托管的自有资产余额超过500万的客户，可以提高其权利仓持仓限额至不超过5,000张。 此外，总持仓限额和单日买入开仓限额根据权利仓持仓限额相应进行调整，总持仓限额为权利仓持仓限额的2倍，单日买入开仓限额为权利仓持仓限额的10倍。
上交所并表示，于5月4日起对所有合约账户按照权利仓持仓5,000张、总持仓10,000张和单日买入开仓50,000张进行前端控制。对于申请提高持仓限额的期权经营机构、投资者及做市商，将根据该投资者实际持仓限额标准进行前端控制。
上证50ETF期权品种于2月9日起交易，是国内第一只获准交易的期权产品。中国证监会表示，该期权上市以来运行总体平稳，投资者参与度适中，合约定价较为合理，对现货市场影响积极正面。认购期权和认沽期权价格关系合理，不同行权价的合约序列价格关系正常，市场无明显套利机会。（完） (发稿 曾祥进; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元