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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 08:47 BJT

澳洲数据：4月TD-MI通胀指标进一步放缓，物价升速降至逾10年来最慢

4月核心通胀率也有所下降。

4月TD-MI通胀指标截尾均值较上年同期升1.4%，低于3月同比升幅1.6%。扣除能源、水果和蔬菜后的物价同比涨幅由前月的1.9%放缓至1.4%。

第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.3%，核心通胀率为2.3%。

单看4月，TD-MI通胀指标显示，医药、口腔与医院服务、假日旅游、住宿和汽油价格有所上涨。

这些价格上涨因素在一定程度上被酒水饮料、服装以及音频视频和电脑设备及服务价格下跌所抵消。水果蔬菜价格也继上月上涨之后有所回落。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/王颖；审校 龚芳/白云)
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