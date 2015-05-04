《焦点》汇丰是否决定搬家，税收和与中国的关系是关键

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
投资者最近几周向路透表示，汇丰及其同业渣打银行 需要考虑一下他们的总部所在地，尽管大部分投资者并没有表示，两家银行的总部需要迁移。
“英国政局正变得更加混乱，同时银行首席执行官们也面临投资者提出的提高投资回报压力。在这种情况下...我们看到汇丰和渣打正打算逃离，”Bernstein的分析师Chirantan Barua说。
**Midland Group将何去何从？**
根据新规定，英国大型银行必须在2019年之前将零售银行和其他业务分离开来。
这可能导致汇丰被分离的英国银行业务部门连一名董事都没有，还可能令后者独立于母公司进行决策，从而可能使汇丰对该行全资所有的业务几乎无法实施任何权力。
英国的新规不太可能成为促使汇丰离开该国的唯一因素。但若汇丰真的离开英国，根据与搬家差不多同时实施的业务重组计划，该行可能会考虑剥离英国零售银行业务，并将该业务分开上市--名称可能为Midland Bank--正如该行在1990年代初期的做法一样。(完) (编译 杜明霞/汪红英/王丽鑫/徐文焰；审校 徐文焰/郑茵)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目