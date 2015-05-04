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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 08:04 BJT

《焦点》汇丰是否决定搬家，税收和与中国的关系是关键

投资者最近几周向路透表示，汇丰及其同业渣打银行 需要考虑一下他们的总部所在地，尽管大部分投资者并没有表示，两家银行的总部需要迁移。

“英国政局正变得更加混乱，同时银行首席执行官们也面临投资者提出的提高投资回报压力。在这种情况下...我们看到汇丰和渣打正打算逃离，”Bernstein的分析师Chirantan Barua说。

**Midland Group将何去何从？**

根据新规定，英国大型银行必须在2019年之前将零售银行和其他业务分离开来。

这可能导致汇丰被分离的英国银行业务部门连一名董事都没有，还可能令后者独立于母公司进行决策，从而可能使汇丰对该行全资所有的业务几乎无法实施任何权力。

英国的新规不太可能成为促使汇丰离开该国的唯一因素。但若汇丰真的离开英国，根据与搬家差不多同时实施的业务重组计划，该行可能会考虑剥离英国零售银行业务，并将该业务分开上市--名称可能为Midland Bank--正如该行在1990年代初期的做法一样。(完) (编译 杜明霞/汪红英/王丽鑫/徐文焰；审校 徐文焰/郑茵)
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