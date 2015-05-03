全球金融：亚行表明将在符合标准的条件下，与亚投行展开合作

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
“亚开行愿意与亚投行展开合作，包括联合融资，”中尾武彦在巴库表示。“如果我们要联合融资，就要研究如何操作。但我不希望降低我们的标准。”
此次亚开行召开为期四天的会议，正值对全球发展框架前景的讨论升温之际，有多个国家(包括亚开行多数股东在内)都参与成为亚投行创始成员国。
中尾武彦周五与亚投行临时秘书处秘书长金立群举行一个小时的会谈。双方同意在亚洲展开合作，包括共同为基础设施项目融资，并共享信息。
“我们一致认同安全政策对项目的环境和社会影响的重要性，”中尾武彦表示。
为了提高自身的贷款能力，亚开行还宣布合并亚洲开发基金和普通资金源的资产负债表。
“合并将把亚开行贷款与赠款总体批准额度最高提升至200亿美元，比目前水平高50%，”亚开行在一份声明中称。
声明称，根据新的设想，亚开行对贫困国家的援助将增加多达70%，估计未来数年内援助规模最高将增至400亿美元，去年为230亿美元。(完) (编译 龚芳/李爽 审校 王丽鑫/郑茵)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元