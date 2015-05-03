全球金融：亚行表明将在符合标准的条件下，与亚投行展开合作

“亚开行愿意与亚投行展开合作，包括联合融资，”中尾武彦在巴库表示。“如果我们要联合融资，就要研究如何操作。但我不希望降低我们的标准。”

此次亚开行召开为期四天的会议，正值对全球发展框架前景的讨论升温之际，有多个国家(包括亚开行多数股东在内)都参与成为亚投行创始成员国。

中尾武彦周五与亚投行临时秘书处秘书长金立群举行一个小时的会谈。双方同意在亚洲展开合作，包括共同为基础设施项目融资，并共享信息。

“我们一致认同安全政策对项目的环境和社会影响的重要性，”中尾武彦表示。

为了提高自身的贷款能力，亚开行还宣布合并亚洲开发基金和普通资金源的资产负债表。

“合并将把亚开行贷款与赠款总体批准额度最高提升至200亿美元，比目前水平高50%，”亚开行在一份声明中称。