突发事件：巴布亚新几内亚附近发生5.6级地震，未发布海啸预警--USGS

路透悉尼5月4日 - 美国地质调查局(USGS)表示，巴布亚新几内亚新不列颠岛地区周一发生规模5.6级地震，最近该区域接连传出地震消息。

目前尚未立即传来伤亡或损害报告，也没有发布海啸预警。

USGS称周一这起地震震中在Rabual市以南155公里，震源深度68公里。USGS并把最初预估的地震强度6.1级向下修正。