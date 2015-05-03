突发事件：巴布亚新几内亚附近发生5.6级地震，未发布海啸预警--USGS

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透悉尼5月4日 - 美国地质调查局(USGS)表示，巴布亚新几内亚新不列颠岛地区周一发生规模5.6级地震，最近该区域接连传出地震消息。
目前尚未立即传来伤亡或损害报告，也没有发布海啸预警。
USGS称周一这起地震震中在Rabual市以南155公里，震源深度68公里。USGS并把最初预估的地震强度6.1级向下修正。
上周这个区域曾发生过两次更强的地震。(完)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)