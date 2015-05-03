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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 07:27 BJT

韩国数据：3月经季调后经常帐盈余降至93.2亿美元

路透首尔5月4日 - 韩国央行周一公布的数据显示，3月经季节调整后的经常帐盈余在2月刷新纪录高位后下滑，但仍处于较高水平，石油进口成本下降。

央行数据显示，3月经季节调整后经常帐盈余初值降至93.2亿美元，仍高于过去一年的盈余均值79.2亿美元，2月修正后为盈余107.7亿美元。

韩国3月金融账则为净流出110.2亿美元，2月为净流出55.4亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)

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