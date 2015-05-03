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债券 | 2015年 5月 4日 星期一 07:33 BJT

欧洲政经：希腊称与国际金主的协商取得进展，争取5月达成协议

“布鲁塞尔集团各方力争在5月达成协议。”

这位官员称，来自雅典和欧盟/IMF/欧洲央行的人员料在周一恢复技术层面的协商。之前希腊主要协商人员与总理齐普拉斯会面。

欧元区一位官员还表示，已就部分问题达成一致，但仍有一些分歧，协商料持续至周三。

希腊方面希望，若所谓的布鲁塞尔集团的协商成功结束，可以让欧元集团认可这样的进展，并缓解一些流动性压力。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞/徐文焰)

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