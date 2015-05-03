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债券 | 2015年 5月 4日 星期一 07:30 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日          发行种类             宣布日         结算日
 2015/05/04      13和26周期国库券     2015/04/30     2015/05/07
 2015/05/05      四周期国库券         2015/05/04     2015/05/07
 2015/05/11      13和26周期国库券     2015/05/07     2015/05/14
 2015/05/12      三年期公债           2015/05/06     2015/05/15
 2015/05/12      四周期国库券         2015/05/11     2015/05/14
 2015/05/13      10年期公债           2015/05/06     2015/05/15
 2015/05/14      30年期公债           2015/05/06     2015/05/15
 2015/05/18      13和26周期国库券     2015/05/14     2015/05/21
 2015/05/19      四周期国库券         2015/05/18     2015/05/21
 2015/05/21      10年期TIPS           2015/05/14     2015/05/29
 2015/05/26      两年期公债           2015/05/21     2015/06/01
 2015/05/26      13和26周期国库券     2015/05/21     2015/05/28
 2015/05/27      52周期国库券         2015/05/21     2015/05/28
 2015/05/27      两年期浮动利率债券   2015/05/21     2015/05/29
 2015/05/27      五年期公债           2015/05/21     2015/06/01
 2015/05/27      四周期国库券         2015/05/26     2015/05/28
 2015/05/28      七年期公债           2015/05/21     2015/06/01
 2015/06/01      13和26周期国库券     2015/05/28     2015/06/04
 2015/06/02      四周期国库券         2015/06/01     2015/06/04
 2015/06/08      13和26周期国库券     2015/06/04     2015/06/11
 2015/06/09      三年期公债           2015/06/04     2015/06/15
 2015/06/09      四周期国库券         2015/06/08     2015/06/11
 2015/06/10      10年期公债           2015/06/04     2015/06/15
 2015/06/11      30年期公债           2015/06/04     2015/06/15
 2015/06/15      13和26周期国库券     2015/06/11     2015/06/18
 2015/06/16      四周期国库券         2015/06/15     2015/06/18
 2015/06/18      30年期TIPS           2015/06/11     2015/06/30
 2015/06/22      13和26周期国库券     2015/06/18     2015/06/25
 2015/06/23      52周期国库券         2015/06/18     2015/06/25
 2015/06/23      两年期公债           2015/06/18     2015/06/30
 2015/06/23      四周期国库券         2015/06/22     2015/06/25
 2015/06/24      两年期浮动利率债券   2015/06/18     2015/06/26
 2015/06/24      五年期公债           2015/06/18     2015/06/30
 2015/06/25      七年期公债           2015/06/18     2015/06/30
 2015/06/29      13和26周期国库券     2015/06/25     2015/07/02
 2015/06/30      四周期国库券         2015/06/29     2015/07/02
 2015/07/06      13和26周期国库券     2015/07/02     2015/07/09
 2015/07/07      三年期公债           2015/07/02     2015/07/15
 2015/07/07      四周期国库券         2015/07/06     2015/07/09 
 2015/07/08      10年期公债           2015/07/02     2015/07/15
 2015/07/09      30年期公债           2015/07/02     2015/07/15
 2015/07/13      13和26周期国库券     2015/07/09     2015/07/16 
 2015/07/14      四周期国库券         2015/07/13     2015/07/16
 2015/07/20      13和26周期国库券     2015/07/16     2015/07/23 
 2015/07/21      52周期国库券         2015/07/16     2015/07/23
 2015/07/21      四周期国库券         2015/07/20     2015/07/23
 2015/07/23      10年期TIPS           2015/07/16     2015/07/31
 2015/07/27      13和26周期国库券     2015/07/23     2015/07/30 
 2015/07/28      两年期公债           2015/7/23      2015/7/31
 2015/07/28      四周期国库券         2015/7/27      2015/7/30
 2015/07/29      两年期浮动利率债券   2015/7/23      2015/7/31
 2015/07/29      五年期公债           2015/7/23      2015/7/31
 2015/07/30      七年期公债           2015/7/23      2015/7/31
 2015/08/03      13和26周期国库券     2015/7/30      2015/8/06
     
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
    
      
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [GB
/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [CN
/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#EUB
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (整理 郑茵 审校 许娜)

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