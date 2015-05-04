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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 08:26 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月4日-5月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

5月4日当周

5月4日(一)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 677.6

1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +2.0% +0.2%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8%

耐久财订单(较前月) 3月修正值 -- +4.0%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +2.6%

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -0.5%

5月5日(二)

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差8.0 逆差9.8

出口(亿加元) -- 435.2

进口(亿加元) -- 445.1

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差403 逆差354

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.4

服务业PMI -- 57.8

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 4月 56.5 56.5

企业活动指数 57.9 57.5

就业指数 -- 56.6

新订单指数 -- 57.8

价格指数 -- 52.4

5月6日(三)

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 4月 19.8 18.9

1230 美国劳工成本 第一季初值 +4.0% +4.1%

非农生产率环比年率 -2.0% -2.2%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 56.0

经季节调整的PMI 50.1 47.9

5月7日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 4月 -- 36.594

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月2日当周 -- 26.2

四周均值(万人) -- 28.375

续领失业金人数(万人) 4月25日当周 -- 225.3

1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +2.5% -0.9%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加155.2

5月8日(五)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 18.10 18.97

1230 加拿大就业人口变动(万人) 4月 减少0.25 增加2.87

失业率 6.9% 6.8%

1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加21.3 增加12.6

民间就业岗位(万个) 增加21.5 增加12.9

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.1

政府部门就业岗位(万个) -- 减少0.3

失业率 5.4% 5.5%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%

每周平均工时 34.5 34.5

劳动力就业参与率 -- 62.7%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 3月 +0.3% +0.3%

趸售销售(较前月) +0.5% -0.2%

5月11日当周

5月11日(一)

1400 美国就业趋势指数 5月 -- 127.7 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王颖 审校 徐文焰)
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