美国与加拿大经济指标预测--5月4日-5月11日****

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
5月4日当周
5月4日(一)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 677.6
1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +2.0% +0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8%
耐久财订单(较前月) 3月修正值 -- +4.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +2.6%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -0.5%
5月5日(二)
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差8.0 逆差9.8
出口(亿加元) -- 435.2
进口(亿加元) -- 445.1
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差403 逆差354
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.4
服务业PMI -- 57.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 4月 56.5 56.5
企业活动指数 57.9 57.5
就业指数 -- 56.6
新订单指数 -- 57.8
价格指数 -- 52.4
5月6日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 4月 19.8 18.9
1230 美国劳工成本 第一季初值 +4.0% +4.1%
非农生产率环比年率 -2.0% -2.2%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 56.0
经季节调整的PMI 50.1 47.9
5月7日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 4月 -- 36.594
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月2日当周 -- 26.2
四周均值(万人) -- 28.375
续领失业金人数(万人) 4月25日当周 -- 225.3
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +2.5% -0.9%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加155.2
5月8日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 18.10 18.97
1230 加拿大就业人口变动(万人) 4月 减少0.25 增加2.87
失业率 6.9% 6.8%
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加21.3 增加12.6
民间就业岗位(万个) 增加21.5 增加12.9
制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 减少0.3
失业率 5.4% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.7%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 3月 +0.3% +0.3%
趸售销售(较前月) +0.5% -0.2%
5月11日当周
5月11日(一)
1400 美国就业趋势指数 5月 -- 127.7 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖 审校 徐文焰)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目