版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 08:02 BJT

中国经济：第二季GDP增速预计为6.8%左右，CPI同比上涨1.4%左右--国家信息中心

路透上海5月4日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，第二季中国国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%左右。

中国证券报周一援引该报告并预计，二季度社会消费品零售额同比增长10.7%，城镇固定资产投资增速为13%。

中国一季度GDP增速为7%，与政府年初设定的今年增长目标持平。中国国家统计局发言人盛来运此前曾表示，短期内中国经济仍会面临下行压力，但二次探底和硬着陆风险很小。只要政策实施到位，中国实现预期经济目标是没有问题的。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐