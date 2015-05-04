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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:25 BJT

《独家新闻》通用汽车将大力抢占印度市场，减轻韩国厂成本攀升的压力

“我们没有具体计划关闭(韩国)工厂，”Jacoby说，但为了保持竞争力，韩国通用汽车必须找出提升效率的方法。

通用汽车韩国工厂去年生产约63万辆车，但产能利用率仅有约75%，分析师认为这已经低到无法盈利的程度。

Jacoby说，韩国工会的力量对通用汽车而言是一大挑战，甚至是韩国竞争力的一个问题。

IHS预估，到2025年时，通用汽车韩国工厂的产量将减少超过三分之一，降至年产量36.5万辆。

**目标远大**

通用汽车希望到2025年时能在印度达到40万辆的年销量--这比起去年57,600辆销量、市场份额仅1.8%是个大跃进。不过，IHS预估，到2025年时，通用汽车在印度的年销量不会超过30万辆。

Jacoby说，通用汽车希望印度出口占比能达到该公司产量的30%左右，抓住较低劳动成本的良机。

这意味着通用汽车的目标将是在2025年之前，每年向东南亚、拉美以及其他地方出口约17万辆汽车。通用自去年9月开始从印度出口，至3月底为止，出口量仅为2,154辆。(完)
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