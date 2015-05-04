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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 08:18 BJT

欧洲个股：瑞银和瑞士信贷可以合并投资银行业务--维权投资者

路透苏黎世5月3日 - 维权投资者Knight Vinke的主管Eric Knight周日接受瑞士报纸Sonntagszeitung专访时表示，瑞银 和瑞士信贷 可以将双方的投资银行部门合并，打造业内领军者。

Knight Vinke上个月表示，瑞银应考虑拆分或合并其投资银行部门，这样该集团就可以集中精力在财富和资产管理业务上。

在被问及是否认为瑞银和瑞信应合并投行业务时，Knight对该报表示，“若合并...两个集团的股东都可以从大规模协同效应中获益。”

“合并后将打造一家业内领军投行。但还有其他可能的合伙方，比如德意志银行 ，”报导援引Knight的话称。

Knight去年对路透表示，他认为瑞银最终将听从他的建议，剥离投资银行业务。

瑞银将在5月7日召开股东大会。

Knight此前曾表示，认为瑞银资产管理业务将独自运作。Knight去年在瑞银持股比例接近1%，力促其拆分投资银行部门。目前赞未能联系到他置评。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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