《中国报摘》--中国证券报5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 头版头条:
--从今年初开始，中国一系列经济稳增长政策接连出台。即使如此，一季度经济数据仍不尽如人意，全年经济增长仍面临较大压力。相关人士认为，新一轮降息窗口正在临近，进一步降准仍有较大空间。
* 其他:
--上市公司2014年报和2015年一季报近期相继披露，险资已跻身约四分之一上市公司前十大流通股股东行列，全行业资金运用收益增长超过1.4倍，分析人士认为，后续市场虽然存在调整预期，但保险机构加仓行为可能在二季度再次出现。
--“五一”节期间，北京等一线城市楼市销售回暖迹象明显。业内人士分析，整体来看，一线城市表现比较乐观，未来随着各项助推楼市政策逐步落实以及货币环境的持续宽松，购房者入市的积极性将有所提高，“红五月”值得期待，但三四线城市并没有太大起色，未来价格走势将持续分化。
--中国期货业协会数据显示，今年1-4月全国期货市场累计成交量为11.12亿手，累计成交额为183.88万亿元人民币，同比分别增长65.97%和135.09%。相比之下，1-3月全国期货市场累计成交量为7.7亿手，累计成交额为119.41万亿元。
--国家信息中心发布报告预测，展望二季度，在结构转型阵痛、政策具有时滞、投资惯性下滑、去库存化、高基数等因素影响下，中国经济增速将呈稳中缓降态势，初步预计二季度GDP将增长6.8%左右，CPI上涨1.4%左右。应进一步加大稳增长政策力度，保持国民经济平稳运行。
--*ST博元 发布公告，称因公司本届董事会、监事会及高级管理人员于2015年1月23日及之后才开始履职，故公司高管对涉及往年较多数据核查尚未核实清晰，无法保证真实性。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目