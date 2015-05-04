版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月4日

* 头版头条:

--从今年初开始，中国一系列经济稳增长政策接连出台。即使如此，一季度经济数据仍不尽如人意，全年经济增长仍面临较大压力。相关人士认为，新一轮降息窗口正在临近，进一步降准仍有较大空间。

* 其他:

--上市公司2014年报和2015年一季报近期相继披露，险资已跻身约四分之一上市公司前十大流通股股东行列，全行业资金运用收益增长超过1.4倍，分析人士认为，后续市场虽然存在调整预期，但保险机构加仓行为可能在二季度再次出现。

--“五一”节期间，北京等一线城市楼市销售回暖迹象明显。业内人士分析，整体来看，一线城市表现比较乐观，未来随着各项助推楼市政策逐步落实以及货币环境的持续宽松，购房者入市的积极性将有所提高，“红五月”值得期待，但三四线城市并没有太大起色，未来价格走势将持续分化。

--中国期货业协会数据显示，今年1-4月全国期货市场累计成交量为11.12亿手，累计成交额为183.88万亿元人民币，同比分别增长65.97%和135.09%。相比之下，1-3月全国期货市场累计成交量为7.7亿手，累计成交额为119.41万亿元。

--国家信息中心发布报告预测，展望二季度，在结构转型阵痛、政策具有时滞、投资惯性下滑、去库存化、高基数等因素影响下，中国经济增速将呈稳中缓降态势，初步预计二季度GDP将增长6.8%左右，CPI上涨1.4%左右。应进一步加大稳增长政策力度，保持国民经济平稳运行。

--*ST博元 发布公告，称因公司本届董事会、监事会及高级管理人员于2015年1月23日及之后才开始履职，故公司高管对涉及往年较多数据核查尚未核实清晰，无法保证真实性。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐