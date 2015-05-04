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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:14 BJT

《全球汇市》美元脱离低点，英镑承压

美元兑日圆 守在120.00日圆上方，周五曾触及三周高位120.29日圆。欧元兑日圆 报134.49，周五高见135.29。

亚洲市场关注焦点在0145公布的中国4月制造业活动民间调查。

上周五官方公布数据显示，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平在50.1，连续两个月位于荣枯线上方。

日本假期可能影响市场流动性，因此交投或震荡。日本市场恰逢黄金周假期休市，周四将恢复交易。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1188 1.1200 -0.11 -7.51 1.2097

美元/日圆 120.11 120.16 -0.04 +0.36 119.68

欧元/日圆 134.38 134.58 -0.15 -7.18 144.78

美元/瑞郎 0.9332 0.9325 +0.08 -6.13 0.9941

英镑/美元 1.5152 1.5139 +0.09 -2.70 1.5573

美元/加元 1.2163 1.2158 +0.04 +4.69 1.1618

澳元/美元 0.7824 0.7849 -0.32 -4.21 0.8168

新西兰元/美元 0.7522 0.7534 -0.16 -3.53 0.7797

澳元/日圆 93.970 94.310 -0.36 -3.87 97.750

新西兰元/日圆 90.350 90.530 -0.20 -3.17 93.310

英镑/日圆 181.99 181.91 +0.04 -2.36 186.38

澳元/新西兰元 1.0393 1.0407 -0.13 -0.73 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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