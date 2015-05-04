《全球汇市》美元脱离低点，英镑承压

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
美元兑日圆 守在120.00日圆上方，周五曾触及三周高位120.29日圆。欧元兑日圆 报134.49，周五高见135.29。
亚洲市场关注焦点在0145公布的中国4月制造业活动民间调查。
上周五官方公布数据显示，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平在50.1，连续两个月位于荣枯线上方。
日本假期可能影响市场流动性，因此交投或震荡。日本市场恰逢黄金周假期休市，周四将恢复交易。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1188 1.1200 -0.11 -7.51 1.2097
美元/日圆 120.11 120.16 -0.04 +0.36 119.68
欧元/日圆 134.38 134.58 -0.15 -7.18 144.78
美元/瑞郎 0.9332 0.9325 +0.08 -6.13 0.9941
英镑/美元 1.5152 1.5139 +0.09 -2.70 1.5573
美元/加元 1.2163 1.2158 +0.04 +4.69 1.1618
澳元/美元 0.7824 0.7849 -0.32 -4.21 0.8168
新西兰元/美元 0.7522 0.7534 -0.16 -3.53 0.7797
澳元/日圆 93.970 94.310 -0.36 -3.87 97.750
新西兰元/日圆 90.350 90.530 -0.20 -3.17 93.310
英镑/日圆 181.99 181.91 +0.04 -2.36 186.38
澳元/新西兰元 1.0393 1.0407 -0.13 -0.73 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/李婷仪/汪红英/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/李婷仪/许娜)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目